O primeiro ministro espanhol Pedro Sánchez manifestou este sábado o desejo que o futebol, bem como outros desportos, possa regressar brevemente, mas deixou a decisão nas mãos das federações e das ligas. A partir da próxima segunda-feira, as equipas espanholas podem voltar a treinar, mas terão de cumprir um rígido protocolo de segurança.

«Sou mais adepto do basquetebol do que do futebol, mas esperamos que possa regressar em breve, serão as federações e as ligas que vão decidir, mas já começámos a permitir os treinos individuais nos desportos em equipa. Esperamos que possam voltar o quanto antes, mas receio que veremos primeiro na televisão, antes dos estádios», começou por destacar o governante em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro referia-se à «fase zero», aprovada em conselho de ministros no passado dia 28 de abril, que começa a 4 de maio e, entre outras medidas, prevê o regresso aos treinos individuais de atletas federados e das equipas profissionais.

O Real Madrid, por exemplo, já marcou o regresso ao trabalho para 11 de maio. Entretanto, ao longo da próxima semana, está previsto que os jogadores das equipas de La Liga sejam submetidos a testes à covid-19 para detetar possíveis casos positivos antes do regresso aos treinos.

Desporto à parte, Pedro Sánchez anunciou que vai pedir o prolongamento do estado de emergência e, tal como em Portugal, a partir da próxima segunda-feira, também vai ser obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos. «Não há plano B, este é o único disponível para fazer frente à covid-19», destacou ainda o primeiro-ministro que prometeu ainda uma «homenagem às vítimas» da pandemia para quando for possível.