O guarda-redes espanhol Pepe Reina, campeão do Mundo e bicampeão da Europa, anunciou este terça-feira o final da carreira, aos 42 anos e depois de 26 temporadas como profissional, ao serviço de clubes como Barcelona, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern Munique, Milan, Aston Villa, Lazio e Como.

Um anunciou feito no decorrer de uma entrevista à Movistar+. «Acaba uma carreira muito bonita, uma vida completa, sinto-me um afortunado por tudo o que vivi, foram muitos anos…não esperava, mas acredito que chegou o momento e apetece-me fechar aqui», revelou o experiente guarda-redes depois do final da última época ao serviço dos italianos do Como.

Uma longa carreira que começou na formação do Barcelona e que levou Pepe Reina a chegar à seleção no período dourado da Espanha, integrando o plantel que conquistou o Mundial2010, na África do Sul, entre dois Campeonatos da Europa (2008 e 2012).

A nível de clubes, estreou-se como profissional no Barcelona, pela mão de Serra Ferrer, em dezembro de 2000, mas depois jogou também em Inglaterra, Itália e Alemanha, com natural destaque para oito temporadas que passou no Liverpool.