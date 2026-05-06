Gerard Piqué encerrou a carreira como jogador profissional em 2023, mas continua na ribalta, agora como proprietário do Andorra. O emblema ocupa o 10.º lugar da segunda divisão espanhola e sofre de sucessivas multas à conta das atitudes de Piqué com os árbitros. No domingo, em Andorra, durante a derrota com o Albacete (1-0), o antigo defesa interpelou, perseguiu e ameaçou a equipa de arbitragem.

«Assim que nos dirigíamos ao estacionamento, com as forças de segurança presentes, o Sr. Gerard Piqué (…) protestou repetidamente (…). E disse: “Saiam com escolta. Noutro país seriam espancados, mas em Andorra somos civilizados”», lê-se no relatório do árbitro.

Face a estes episódios, o Andorra foi multado em 1500 euros e está obrigado a não abrir os camarotes e a zona VIP nos próximos dois jogos em casa. Quanto a Piqué, foi suspenso por seis jogos e não pode exercer funções durante dois meses

Antes, em abril, Piqué foi multado em 12 mil euros por outro episódio com a equipa de arbitragem. Em dezembro, a coima foi de 9 mil euros. Por tudo disto, o conselho de disciplina da segunda divisão espanhola já ameaçou o Andorra com a dedução de pontos ou o encerramento do estádio por dois meses.