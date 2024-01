Era o líder frente ao último classificado, e por isso esperava-se um duelo desequilibrado.

Só que o futebol é fértil em surpresas e por isso o Almería esteve muito perto de somar pontos em casa do Real Madrid: no final, foi derrotado nos descontos por 3-2, em jogo da 21.ª jornada da La Liga.

Lanterna-vermelha, o Almería, com Luís Maximiano na baliza, fez uma primeira de grande nível. Entrou, aliás, muito bem no jogo. Aos 39 segundos, Largie Rmazani surgiu solto na esquerda e rematou, já dentro da área, para o 1-0.

Em cima do intervalo, Edgar González deixou o Bernabéu ainda mais em choque, com um golo que vai figurar entre os melhores da época. De primeira, o médio rematou ao ângulo da baliza de Kepa.

A resposta «merengue» surgiu na etapa complementar.

O técnico do Real, Carlo Ancelotti, fez logo três substituições ao intervalo e a reação não tardou muito: aos 56 minutos, Jude Bellingham reduziu de penálti, depois de uma falta bastante contestada por parte de Almería.

Logo a seguir, aos 62 minutos, a formação visitante voltou a marcar, mas o lance foi anulado pelo árbitro, depois de consultar o VAR.

Foram minutos, aliás, bastante agitados para o VAR. Aos 67 minutos, Vinicius Jr. fez o 2-2, mas o lance foi prontamente invalidado, pois o juiz do encontro entendeu que a finalização do brasileiro foi com a mão. Chamado ao VAR, Francisco Maseo alterou a decisão. Golo.

Empolgados, os jogadores blancos continuaram a carregar em busca de uma reviravolta que seria épica… e foi. A jogar com mais um – Garitano foi expulso aos 90+7 minutos –, Dani Carvajal foi à área contrária fazer o 3-2 para o Real aos 90+9 minutos, servido por Bellingham. Bernabéu ao rubro.

Com esta vitória, o Real Madrid é líder da La Liga, com 51 pontos, mais dois do que o Girona. O Almería é último classificado, com seis pontos.

