Polémica em Espanha com Lamine Yamal! A Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE) vai apresentar queixa depois do jovem jogador de futebol ter contratado pessoas com nanismo (anões) como forma de entretenimento.

O momento ocorreu na noite deste sábado, aquando da festa de aniversário de 18 anos da estrela do Barcelona.

«A Associação anuncia que tomará medidas legais e sociais para salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência, considerando que essas ações violam não apenas a legislação vigente, mas também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que procura ser igualitária e respeitosa», pode ler-se no comunicado.

De acordo com a associação, na festa deste sábado foram contratados indivíduos com nanismo para «fins de entretenimento e atividades promocionais», algo que é proibido por lei em Espanha.

De referir que o português João Félix foi um dos 250 convidados para a festa.