Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola (RFEF), arrasou Javier Tebas, considerando mesmo que o presidente da Liga espanhola nas últimas horas tem tido um «comportamento irresponsável», tendo-se referido em concreto às trocas de palavras com Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid que neste domingo foi vítima de insultos racistas no jogo com o Valência.

«Quero pedir-lhe que ignore, por favor, o comportamento irresponsável do presidente da Liga de futebol, que entra nas redes sociais num bate-boca (tradução livre) com um futebolista que horas antes recebeu insultos racistas de gravidade. Nós, diretores, não existimos para isso, mas sim para solucionar problemas», afirmou em conferência de imprensa.

O pedido de Rubiales era dirigido ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (Ednaldo Rodrigues), a quem garantiu que poucos são os países no Mundo que admirem e respeitem tanto o futebol brasileiro como Espanha e disponibilizou-se para ajudar a resolver um problema que extravasa (e muito) a esfera do futebol. «Quero pedir-lhe que venha à casa da RFEF e eu viajarei ao Brasil. Convido o presidente da CBF para comprovar, verifique e veja o que a RFEF está a fazer para solucionar este problema», disse.

O presidente da RFEF manifestou total apoio a Vinícius Júnior e lamentou que a imagem de um clube, de uma cidade e de um país fique manchada por episódios como o que se verificou em Valência.