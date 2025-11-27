Mohamed Al-Khereiji, presidente do Almería, partilhou recentemente alguns dos objetivos que tem para o futuro do emblema que atua na II Divisão espanhola. Desde que assumiu a liderança do clube, em maio, o que implicou um investimento de cerca de 100 milhões de euros, Al-Khereiji tem trabalhado com o objetivo de levá-lo de volta à LaLiga, após ter falhado a subida nos playoffs da temporada passada. Mas o dirigente ambiciona a mais do que isso.

Figura influente na Arábia Saudita, Al-Khereiji já privou algumas vezes com Cristiano Ronaldo. No início do ano, chegaram mesmo a surgir rumores sobre a possibilidade de o português se juntar ao SMS Group, liderado pelo magnata saudita.

Confrontado com a hipótese de contratar qualquer jogador, o presidente não hesitou em mencionar o nome do capitão da seleção portuguesa. «Se eu pudesse sonhar, diria Cristiano Ronaldo, sem dúvida. Ele é a única figura na história do futebol capaz de fazer a diferença em qualquer projeto», atirou, em entrevista ao jornal Marca.

O dirigente está também ligado ao Al Nassr, clube onde joga o capitão da Seleção portuguesa, dado que é o SMC Group que gere o estádio do emblema de Riade. Ao projetar o futuro do Almería, Al-Khereiji não exclui uma ligação mais estreita ao futebol saudita.

«Seríamos uma equipa competitiva no campeonato saudita ou até mesmo nas principais divisões de Portugal ou França. Não nos considero um clube típico da II Divisão espanhola», começou por dizer.

«Depois da partida contra o Al Nassr (de preparação, em agosto), Jorge Jesus veio ao nosso balneário e elogiou a nossa equipa. Ele disse que tínhamos nível da para estar na I Divisão», acrescentou.

Paralelamente ao crescimento do clube, Al-Khereiji revelou um objetivo adicional: «Adoraria ajudar a criar uma Supertaça espanhola-saudita».