Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, falou esta terça-feira aos jornalistas sobre o futuro do treinador Diego Simeone, que está no clube há 13 anos.

«Estamos satisfeitos com o nosso treinador, temos um grande plantel, e estamos dentro dos três primeiros com possibilidades de alcançar o primeiro lugar[ no campeonato espanhol], estamos numa situação muito boa», concluiu o presidente dos clube madrilenho.

Antes da partida para a Liga dos Campeões frente ao Sparta de Praga, Enrique Cerezo garantiu que Simeone não vai sair no final da temporada.

«O que nos interessa é ganhar hoje. O treinador não vai sair nem ninguém vai sair do clube. Aqui estamos todos contentes, estamos felizes e hoje o que temos de fazer é ganhar o jogo», disse na manhã desta terça-feira Enrique Cerezo.

Diego Simeone está no At. Madrid desde a época 2011/12, onde já ganhou duas Ligas Europa, outras tantas Supertaças Europeias, duas Ligas Espanholas, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha. O treinador argentino tem contrato até 2027 e completou no último domingo, 700 jogos à frente dos colchoneros.

Veja aqui as declarações de Enrique Cerezo: