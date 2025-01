Numa altura em que as inscrições de Dani Olmo e de Pau Víctor para a segunda metade da época estão em risco, Victor Font, ex-candidato à presidência do Barcelona arrasou a gestão de Joan Laporta, presidente do clube catalão.

«Partilhamos a preocupação de todos os culés pelas nefastas consequências desportivas, económicas e institucionais deste caso. O resultado é a possível perda de um jgoador que há quatro meses contratámos por 55 milhões de euros [Olmo] e que agora vemos que pode sair por culpa de uma gestão cheia de improvisos e carência absoluta de profissionalismo», referiu em comunicado.

Víctor Font expressou o desejo de que a situação dos dois jogadores seja resolvida, mas disse ser «intolerável» a atuação do presidente do Barça. E exigiu esclarecimentos urgentes, com saber o motivo pelo qual foi contratado um jogador por uma verba tão avultada, sabendo-se que o clube excederia o Fair Play financeiro da Liga espanhola ou o que está a ser feito para serem evitadas as saídas de dois ativos que poderão rescindir por justa causa se o Barcelona não voltar a inscrever os jogadores até ao fecho do mercado de janeiro.

A direção do Barcelona estará a trabalhar numa solução que, segundo a imprensa espanhola, resolverá o problema na próxima sexta-feira e que está relacionado com um contrato milionário que inclui a venda de lugares VIP no futuro Estádio Camp Nou e que permitirá ao clube cobrir o défice que obrigou a desinscrever Dani Olmo e Pau Víctor.