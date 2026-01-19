O presidente do Xerez CD, atualmente no segundo lugar do terceiro escalão do futebol espanhol, foi detido, ao que tudo indica, por violência doméstica segundo está a avançar a La Voz de Sul.

A detenção de Juan Luis Gil ainda não foi confirmada pelas autoridades espanholas, mas a Rádio Jerez está a avançar que a detenção estará relacionada com um alegado caso de violência doméstica, mas há outras fontes que mencionam uma altercação com outro homem.

O dirigente, que em Jerez é mais conhecido por Titín, assumiu a presidência do clube de Jerez de la Frontera numa altura crítica em que o clube estava afundado em dívidas, mas tem vindo a conseguir reabilitar a condição financeira do clube que já jogou no primeiro escalão nas temporadas de 2009/10 e 2012/13.