O Bernabéu vai testemunhar o primeiro jogo oficial de José Mourinho no regresso ao Real Madrid 12 anos depois.

O sorteio do calendário da Liga espanhola decretou que os merengues arrancam a competição no fim de semana de 15 e 16 de agosto diante da Real Sociedad.

Mourinho também ficou a saber quando reencontra o grande rival Barcelona, com quem travou grandes batalhas durante os três anos em Espanha. No fim de semana de 25 de outubro visita Camp Nou, estando o encontro da segunda volta marcado para o segundo fim de semana de maio, num duelo que pode ser importante na corrida ao título quando, depois disso, ficarão a faltar apenas três jornadas para o final do campeonato.