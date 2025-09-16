O Barcelona informou que o próximo jogo na condição de visitado - receção ao Getafe no próximo domingo - vai realizar-se no Estádio Johan Cruyff.

Recorde-se que o encontro diante do Valência no fim de semana passado foi também jogado no recinto localizado junto à cidade desportiva dos blaugrana devido à realização do concerto de Post Malone no Montjuic, onde o Barcelona tem feito os jogos em casa desde o início da remodelação de Camp Nou.

O espectáculo musical obrigaria à substituição do relvado, mas esse trabalho ainda não se tinha iniciado até ao princípio desta semana.

O Estádio Johan Cruyff tem capacidade para apenas 6 mil lugares, sendo que os critérios de venda são bastante restritos e apontam preferência de compra aos 16.151 sócios com lugares cativos nas duas últimas temporadas. Destes, terão preferência (durante 24 horas após o início da venda dos ingressos) os adeptos que não puderam assistir à goleada por 6-0 ao Valência.

A receção à Real Sociedad, a 28 de setembro, também vai ter como palco o Johan Cruyff, tendo essa decisão sido imposta pela autarquia de Barcelona, que comunicou ao clube catalão que essa data coincide com um espectáculo piromusical das fontes de Montjuic.

Recorde-se que o Barcelona tinha regresso previsto para Camp Nou no princípio desta temporada, mas o emblema culé ainda não recebeu as licenças necessárias para a abertura parcial do recinto após ter chumbado nos vários testes de segurança realizados.