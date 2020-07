Emprestado ao Sporting na última temporada, Jesé Rodríguez é protagonista de um documentário de 30 minutos que o jornal Marca publicará esta sexta-feira, sob o título «Que aconteceu, Jesé?».

Num excerto já divulgado pela publicação espanhola, o avançado de 27 anos reflete sobre o rumo a sua carreira e a sua vida.

«O futebol e a vida são como uma escada. No início, sobes os degraus com facilidade, um por um ou dois por dois. És jovens e dizes que é preciso muito pouco tempo para chegar ao topo. Sentes-te forte e confiante e fazes isso sem esforço. De repente, as coisas ficam complicadas. Tropeças e cais. E o que parecia um sonho já é pura realidade. Levantas-te e o que antes costumava ser fácil agora e muito mais complicado. Um passo é uma montanha. Às vezes é melhor descer um pouco para ganhar impulso novamente. E o final fica muito longe. Mas aprende-se tudo», diz o jogador vinculado ao Paris Saint-Germain.

Em 2019/20, Jesé Rodríguez fez 17 jogos pelo Sporting e marcou um golo.