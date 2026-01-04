Espanha
Há 1h e 23min
QUE ESPETÁCULO! A incrível defesa no dérbi da Catalunha que já corre mundo
Joan García evitou golo do Espanhol com um voo inacreditável
Joan García evitou golo do Espanhol com um voo inacreditável
O Barcelona venceu o dérbi da Catalunha (2-0) e o que ficou para os títulos da notícia sobre o jogo foram os golos nos minutos finais: Dani Olmo e Lewandowski desfizeram o nulo aos 86 e 90 minutos, respetivamente.
No entanto, neste domingo, o que está a dar que falar é uma defesa que começa a correr mundo. Aconteceu aos 39 minutos, quando Joan García evitou o golo do Espanhol com um voo inacreditável. A reação de Romero, avançado do Espanhol, diz tudo, aliás.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS