O governo espanhol está determinado em combater incidentes racistas e discriminatórios no desporto com uma nova diretiva do Ministério do Interior que, a partir de agora, vai permitir às forças de segurança interromper ou mesmo suspender eventos desportivos.

A diretiva, aprovada na quinta-feira, reforça e aumenta os instrumentos dos agentes de autoridade nos recintos desportivos, particularmente nos estádios de futebol, onde têm ocorrido vários episódios de cariz racista.

De acordo com o ministério do Interior, a nova regra permite ao coordenador de segurança do evento propor ao árbitro que não dê início ao jogo, o interrompa ou suspenda, bem como a evacuação total ou parcial do recinto, caso entenda que estão a ocorrer manifestações racistas ou xenófobas.

O governo espanhol refere que o objetivo da diretiva, que será integrada na Lei contra a violência, racismo, xenofobia e intolerância, é «dar resposta ao número crescente de incidentes que se tem registado em eventos desportivos» e acabar com a «impunidade dos adeptos, que aproveitam as manifestações de massas, para disseminar mensagens de cariz racista, xenófobo e homofóbico».

A última época, em Espanha, ficou marcada por vários casos, entre os quais destacaram-se os constantes insultos dirigidos ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, em vários jogos da liga espanhola.