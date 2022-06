Radamel Falcao vai representar o Rayo Vallecano por mais uma temporada, depois do clube espanhol ter acionado essa cláusula de opção.

«Vai continuar no ano que vem e será oficializado nos próximos dias. Havia uma cláusula no seu contrato que foi executada e vai continuar connosco mais um ano. Em vários momentos, deu-nos golo, experiência e ajudou muito no balneário», disse o diretor-desportivo da equipa de Madrid, David Cobeño.

Falcao, com 36 anos e que representou o FC Porto entre 2009 e 2011, foi contratado pelo Rayo em setembro de 2021 e, apesar de diversas lesões ao longo da temporada, jogou em 25 encontros, nove como titular, apontando seis golos.