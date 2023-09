O Celta de Vigo visita este sábado Montjuïc para medir forças com um Barcelona que ainda não perdeu (4 vitórias e um empate). Na antevisão do jogo, Rafa Benítez, treinador da equipa galega, lançou suspeitas sobre as contratações dos internacionais portugueses João Cancelo e João Félix sobre o fecho do mercado.

«O Barcelona contratou dois jogadores à última da hora, estou a falar como é feito o controlo financeiro, etc, etc. Obviamente que estas coisas chamam a atenção, mas não queria entrar por aí. Falando estritamente a nível futebolístico, o Barcelona é uma boa equipa, tem feito bons jogos e o próprio Xavi tem dito que estão no melhor momento, tem muitas lesões, mas tem alternativas», começou por destacar, em conferência de imprensa.

No plano desportivo, Rafa Benítez espera dificuldades diante dos catalães, mas voltou a falar em dinheiro.

«Será difícil, mas não impossível. Sabemos fazer as coisas bem, podemos complicar a vida a qualquer equipa. O que acontece é que há jogos em que mesmo jogando bem, não é suficiente. Neste jogo tens de jogar muito bem para ser suficiente. O que é claro e temos de assumir é que o Barcelona é uma equipa que tem um pouco de tudo. As equipas grandes têm sempre individualidades, mas além disso também têm um jogo coletivo que lhes permite jogar sobre as alas, procurar o um-para-um, procurar jogar nas tuas costas. Têm muitas coisas. Têm ideias claras e têm muito dinheiro», acrescentou.

Ora veja: