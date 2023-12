O Sevilha está afundado num pouco habitual 15.º lugar da liga espanhola e os adeptos têm feito muitas críticas aos jogadores. Rafa Mir, apesar de jogar pouco, foi a última vítima, depois de ter publicado um anúncio nas suas redes sociais que abriu espaço para mais críticas dos seguidores do clube que joga no Sánchez-Pizjuán.

Um dos adeptos, aproveitou a publicação de Rafa Mir para lhe dirigir mais uma critica contundente. «É um escândalo é ver como jogas». O jogador não se ficou e respondeu: «E quase que não joguei, imagina quando me puserem a jogar».

A conversa prolongou-se como o mesmo adepto a dizer ao avançado que o seu papel é «marcar golos», mas, mais uma vez, o avançado de 26 anos não deixou o crítico sem resposta. «Tenho mais minutos e ritmo na cozinha do que em campo», destacou.

Rafa Mir esteve muito próximo de deixar o Sevilha no verão passado, primeiro com uma proposta do Valencia, depois com um possível empréstimo ao Milan, mas acabou por não sair.

Esta época, Rafa Mir participou em 17 jogos do Sevilha, mas tudo somado, acumulou apenas 453 minutos, período em que marcou dois golos.