O Rayo Vallecano garantiu a permanência este domingo ao empatar sem golos na deslocação ao terreno do Getafe, em jogo da 35.ª jornada da liga espanhola.

Um ponto que permite à equipa de Vallecas chegar aos 42 pontos, mais dez do que o Maiorca que, a três jornadas do final, ocupa a antepenúltima posição. Bebé começou o jogo no banco, mas foi chamado à contenda, aos 41 minutos, para o lugar de Isi Palazon.

Um ponto também importante para a equipa da casa que segue com mais cinco pontos do que os maiorquinos no fundo da classificação da liga espanhola.