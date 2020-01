O Real Madrid completou esta quarta-feira um mês de janeiro imaculado, com vitórias nos sete jogos realizados (a contar com o triunfo sobre o rival Atlétco nos penáltis na final da Supertaça de Espanha).

Os merengues foram a Saragoça impor-se com expressivos 4-0. Ao intervalo, os comandados de Zidane venciam por 2-0, com golos de Varane (6m) e Lucas Vázquez (32m). Na segunda parte, Vinícius (72m) e Benzema (79m) completaram a goleada.

Num dos outros jogos do dia, o Valência, com Thierry Correia no onze e ainda sem Gonçalo Guedes, só conseguiu «derrubar» o modesto Cultura Leonesa do terceiro escalão no desempate por penáltis.

Também esta quarta-feira, o Villarreal selou a passagem aos quartos de final ao vencer fora o Rayo Vallecano por 2-0: Fernando Niño, nova coqueluche do submarino amarelo, voltou a faturar: e vão dois golos em três jogos (soma total de 47 minutos) para o avançado de 19 anos.

Destaque ainda para o triunfo do Granada (sem Rui Silva, Domingos Duarte e João Costa) por 3-2 na visita ao reduto do Badajoz num jogo apenas resolvido no prolongamento.

