O Real Madrid informou ter instaurado processos disciplinares a Fede Valverde e a Aurélie Tchouaméni, que chegaram a vias de facto nesta quinta-feira, com o jogador uruguaio a acabar no hospital.

Em comunicado, o emblema merengue confirmou a altercação entre os jogadores no treino matinal e deu conta de que Valverde foi diagnosticado com um traumatismo cranioencefálico após ser assistido e observado pelo corpo médico do clube.

Valverde, acrescenta o Real, encontra-se em casa e em bom estado, mas o traumatismo vai obrigá-lo a um período de repouso de dez a 14 dias.

Significa isto que o internacional uruguaio e um dos capitães dos merengues vai falhar desde logo o clássico de domingo com o Barcelona em Camp Nou, bem como a receção ao Oviedo e possivelmente a visita a casa do Sevilha, sendo recuperável para o último jogo do campeonato com o Athletic Bilbao.