O Real Madrid informou esta quarta-feira que Endrick contraiu uma lesão que o afasta do jogo da última jornada da liga espanhola, frente à Real Sociedad, e do Mundial de Clubes.

«Depois de exames realizados hoje ao nosso jogador Endrick pelos serviços médicos do Real Madrid foi diagnosticado uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da sua perna direita», refere o comunicado do clube merengue.

O clube não especifica o período de paragem, dizendo apenas que está «pendente da evolução», mas, normalmente, este tipo de lesões obriga a uma paragem de um a dois meses o que, à partida, deixa o brasileiro fora do Mundial de Clubes que arranca a 14 de junho.

Endrick nunca foi uma aposta sólida de Carlo Ancelotti e, apesar de ter participado em 37 jogos do Real Madrid esta época, foi titular em apenas oito ocasiões.

No Mundial de Clubes, o Real Madrid está inserido no Grupo H que conta com os sauditas do Al Hilal, com os mexicanos do Pachuca e com os austríacos do RB Salzburgo.