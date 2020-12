O Real Madrid venceu o Eibar neste domingo por 3-1, numa partida que voltou a ter muito Benzema – golo e assistência -, show de Modric e um dos golos do ano, apontado por Kike.

Benzema marcou o primeiro e assistiu Modric no segundo e, já os últimos instantes, assistiu Vazquez, que fechou o resultado.

O momento da noite, porém, teria como protagonista Kike, avançado do Eibar que, perto do intervalo, marcou um golaço com um remate em arco de fora da área.

Com este resultado, o Real Madrid iguala o At. Madrid de João Félix na liderança. Os dois rivais de Madrid somam 29 pontos, ainda que o Atlético tenha menos dois jogos disputados.