O Real Madrid estreou-se na defesa do título com um tiro de pólvora seca em San Sebastian com um nulo diante da Real Sociedad. Os campeões espanhóis dominaram praticamente todo o jogo, mas a verdade é que tiveram poucas oportunidades para visar a baliza de Remiro.

Um jogo que permitiu a Odegaard regressar ao Anoeta, agora no papel de adversário e remetendo Casemiro para o banco de suplentes, mas a verdade é que o norueguês teve poucas oportunidades para brilhar vestido de blanco.

Sem o internacional brasileiro, Zidane juntou Kroos e Modric mais atrás e os merengues assumiram as rédeas do jogo e chegaram a ter mais de setenta por cento de posse de bola, diante de um adversário basco remetido à sua defesa.

Apesar de tudo, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi mesmo da equipa da casa, num lance desenhado por Oyarzabal que permitiu ao sueco Isak rematar cruzado. Valeu ao Real Madrid uma grande estirada de Courtois a manter intato o empate.

No segundo tempo pouco mudou. Muito domínio do Real Madrid, mas poucos espaços no último terço e pouco apoio a Benzema, com Mayoral e Jovic no banco até ao fim.

A fechar o jogo, a Real Sociedad voltou a assustar, com um remate de Silva, mas Varane evitou o golo. Assim, depois de ter adiado jogo da primeira ronda, com o Getafe, o Real Madrid entrou na nova edição de La Liga com um empate insonso.