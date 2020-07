O Real Madrid precisa de mais uma vitória para garantir o título espanhol. A equipa de Zinedine Zidane deslocou-se ao difícil terreno do Granada, na Andaluzia, e venceu por 2-1. Não foi fácil, porém.

Essa ilusão podia ter nascido quando aos dez minutos Mendy atirou uma bomba para o «teto» da baliza de Rui Silva. O lateral francês entrou na área do Granada em velocidade e quase sem ângulo algum disparou muito forte e surpreendeu o guarda-redes português, que tal como os compatriotas Domingos Duarte e Gil Dias foi titular.

Mais fácil parecia que ia ser, quando Karim Benzema concluiu de forma soberba uma jogada dos merengues, apenas seis minutos depois. Ou seja, aos 16, o Real Madrid tinha uma vantagem boa, construída com dois belíssimos golos franceses.

O Granada alimenta-se de um sonho europeu e no início do segundo tempo reduziu. Casemiro errou e perdeu a bola no meio-campo, Yangel Herrera serviu Machis e este nõ deu hipótese a Courtois. Os andaluzes iam dificultar e muito a vida ao líder de La Liga!

Tanto assim foi que estiveram muito, muito perto do 2-2! Courtois salvou a equipa com uma grande defesa aos 86 minutos e na continuação da jogada Sergio Ramos salvou em cima da linha e deixou o Real Madrid com uma vantagem de quatro pontos do Barcelona a duas jornadas do fim. Se vencer o Villarreal no próximo jogo, é campeão.

Sevilha de Lopetegui garante Champions

Ora, o dia foi bom também para o Sevilha que, sem jogar, garantiu uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipa de Lopetegui beneficiou da derrota do Villarreal frente à Real Sociedad e, agora, tem como objetivo o terceiro lugar do At. Madrid: os colchoneros já estavam garantidos na Champions fruto do confronto direto com o Villarreal.

No outro jogo desta segunda-feira, Alavés e Getafe empataram. Assim, os bascos estão quatro pontos acima dos lugares de descida e o clube da área de Madrid é sexto, com 54 pontos, os mesmos que a sétima classificada, Real Sociedad.