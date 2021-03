Eden Hazard vai voltar a parar devido a lesão.

O médio belga regressou aos relvados neste fim de semana após quase mês e meio parado, mas teve de ser substituído aos 15 minutos do jogo com o Elche.

Numa nota informativa publicada no site oficial, o Real Madrid comunicou que Hazard contraiu uma lesão muscular na região da crista ilíaca.

Os merengues não deram mais informações acerca do tempo de paragem expectável para o internacional belga, que realizou apenas 14 jogos nesta temporada. Recorde-se que Eden Hazard começou a época lesionado, estreou-se no final de outubro, lesionou-se no final de novembro e voltou a ter de parar no final de janeiro deste ano.