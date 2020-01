O Real Madrid derrotou o vizinho Atlético, numa final de Supertaça de Espanha realizada na Arábia Saudita.

Os merengues impuseram-se no desempate da marca dos onze metros, após 120 minutos sem golos e de um jogo marcado pelo equilíbrio, com ténues períodos de domínio repartidos.

João Félix, que teve uma exibição discreta (saiu no prolongamento), dispôs ainda assim de duas ocasiões de golo. Aos 14 minutos não conseguiu bater Courtois após erro de Sergio Ramos, que lhe entregou a bola, e ao minuto 43 acertou em Modric após um remate no coração da área.

À semelhança do jogo das meias-finais, diante do Valência, o Real Madrid voltou a ter muita bola, mas encontrou pela frente uma equipa mais organizada. Enquanto os merengues apostavam na construção paciente, os colchoneros, compenetrados, procuravam surpreender através de ataques rápidos.

Apesar das várias ocasiões de parte a parte para que o jogo tivesse golos, foram mais os momentos em que as equipas, ainda que com ideias distintas, se encaixaram.

No prolongamento, o conjunto de Zinedine Zidane correu mais riscos e foi quem mais procurou evitar a lotaria das grandes penalidades, apesar das oportunidades de que dispuseram também os colchoneros: a melhor delas aconteceu aos 115 minutos, quando Morata recebeu um passe na zona do meio-campo e foi travado por trás por Valverde quando se preparava para entrar na área merengue só com Courtois pela frente.

O Real jogou o resto do tempo com menos um jogador, altura em que o Atlético procurou declaradamente as redes de Courtois, que depois disso ainda negou a vitória aos homens de Simeone com uma excelente defesa após um desvio involuntário de Mendy na direção da própria baliza.

No final dos 120 minutos, a estatística era favorável ao Real, com 65 por cento de posse de bola e 24 remates contra 15. Ainda assim, o desempate da marca dos onze metros parecia ajustar-se.

No desempate, o Real revelou a frieza de quem está habituado à solenidade destas decisões. Não foi só mais feliz: foi mais competente. Converteu os quatro pontapés e o Atlético falhou por Saúl Ñiguez e por Thomas Partey, que atirou para defesa de Courtois.