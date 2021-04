O Real Madrid não foi além de um empate sem golos na (curta) viagem a casa do Getafe e atrasou-se na luta pelo título.

Poucos dias depois do apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, os merengues tiveram uma noite muito desinspirada e precisaram mesmo que Courtois se apresentasse ao mais alto nível para que o mal não fosse maior.

Kroos e Benzema começaram o jogo no banco e só o segundo foi a jogo já na etapa complementar para tentar desfazer o nulo, mas sem sucesso.

Aliás, até foi o Getafe quem fez mais para agarrar os três pontos. Atiraram uma bola ao poste esquerdo na primeira parte e na segunda forçaram Courtois a duas intervenções estrondosas, a primeira delas a remate de Uñal e a segunda a negar o golo a Maksimovic.

Do lado do Real Madrid, Mariano Díaz, ainda nos 45 minutos iniciais, foi quem esteve mais perto do golo: ainda introduziu a bola na baliza do Getafe (mas em fora de jogo) e depois, aos 28m, viu Timor tirar-lhe o «pão da boca».

Com este resultado, o Real Madrid fica a três pontos do líder Atlético e pode ser ultrapassado no segundo lugar pelo Barcelona, que está a dois pontos, mas tem menos um jogo realizado.

À mesma hora, o Villarreal foi a Valência golear o Levante por 5-1. Sergio Postigo marcou na própria baliza aos 9 minutos e colocou os visitantes na frente e Gerard Moreno fez o 2-0 pouco depois. Mickael Malsa ainda reduziu para os valencianos aos 21 minutos. Na segunda parte, o «submarino amarelo» voltou a descolar no marcador. Samuel Chukwueze fez o 3-1 aos 63 minutos. Vezo foi a jogo aos 71 minutos e na primeira ação em campo marcou na própria baliza. Pouco depois Chukwueze assinou o 5-1 final para os visitantes.