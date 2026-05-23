Enrique Riquelme conseguiu o aval financeiro da banca para concorrer às eleições do Real Madrid.

Segundo a Marca e os jornais El País e El Mundo, o empresário do ramo das energias e da água, assinou com o Andbank um aval superior a 190 milhões de euros (193,7M, segundo o El Mundo) correspondente a 15 por cento do orçamento anual do clube.

Riquelme terá agora de entregar todos os pressupostos - financeiros e não só - junto da Comissão Eleitoral do Real Madrid, que já aprovou neste sábado, data limite para a entrega de listas, a candidatura de Florentino Pérez.

Esta confirmação pode influenciar o futuro de José Mourinho nos merengues. Isto porque o técnico português tem uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato com o Benfica, num período de dez dias após o fim da Liga, sendo que resta agora perceber se Florentino Pérez anuncia a escolha de Mourinho antes das eleições, previstas para o fim de semana de 6 e 7 de junho.

Nos últimos dias surgiram notícias que dão conta de que o treinador pretendido por Enrique Riquelme é Jürgen Klopp.

(artigo atualizado)