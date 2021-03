Depois da lesão de Eden Hazard, voltaram a soar os alarmes no Real Madrid esta manhã, mas tudo não passou de um susto. O clube merengue sofreu um ataque informático e anunciou a lesão de Rodrygo, extremo brasileiro.

«Após os testes efetuados pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Rodrygo, foi-lhe diagnosticado uma lesão muscular que afeta o tendão do bíceps femoral direito», podia ler-se, no comunicado supostamente divulgado pelo emblema espanhol no site oficial e ao qual podia aceder-se via Twitter.

Tudo, porém, não passou de um susto, já que o Real prontamente apagou as publicações e revelou à imprensa espanhola que tinha sido hackeado.

Refira-se, de resto, que Rodrygo sofreu a lesão detalhada pelo autor do ataque informático, mas noutra fase da temporada.

O Real Madrid defronta esta noite a Atalanta, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O conjunto blanco tem uma vantagem de 1-0.