Ausente, aparentemente devido a dores nas costas, do jogo deste sábado que permitiu ao Real Madrid celebrar a conquista do 35.º de campeão espanhol, Gareth Bale não terá assistido no Estádio Santiago Bernabéu e também não esteve no relvado com os restantes companheiros após Karim Benzema e Marcelo terem descido da tribuna com a taça.

O AS nota que o avançado galês foi o único jogador do plantel principal dos merengues que não participou na festa, sendo este mais um episódio a juntar-se a uma vasta lista de outros que têm gerado mal-estar dentro do clube e também junto dos adeptos.

Recentemente, Bale caiu de outra convocatória do Real Madrid, frente ao Barcelona, e nem sequer chegou a deslocar-se ao Bernabéu para assistir ao clássico. Além disso, foram várias as vezes em que foi visto a deixar o estádio antes dos jogos.