Eden Hazard e Marco Asensio, ambos recuperados de lesões prolongadas, regressaram este sábado à convocatória do Real Madrid para o jogo com o Eibar, da 28.ª jornada da liga espanhola, competição que recomeçou na sexta-feira.

O belga Eden Hazard regressou aos eleitos de Zinedine Zidane depois de se ter lesionado a 22 de fevereiro, na visita ao Levante, enquanto Asensio estreia-se esta temporada – muito perturbada pela pandemia de covid-19 -, após uma grave lesão no joelho sofrida durante a pré-época.

O internacional espanhol, de 24 anos, que disputou o último jogo na liga a 19 de maio de 2019, sofreu em julho uma rotura do ligamento cruzado anterior do menisco esquerdo, num jogo particular frente ao Arsenal, nos Estados Unidos, a contar para International Champions Cup, conquistada pelo Benfica.

O Real Madrid, segundo classificado do campeonato, a dois pontos do Barcelona, recebe no domingo o Eibar, em jogo à porta fechada, no estádio secundário Alfredo Di Stéfano, devido às obras no Santiago Bernabéu, no regresso do futebol em Espanha e um dia depois de o líder visitar o Maiorca.