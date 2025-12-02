Espanha
Real Madrid: Mendy volta a parar depois de ter feito o primeiro jogo da época
Internacional francês enfrenta agora uma lesão muscular na perna direita
Ferland Mendy voltou a lesionar-se e é novamente baixa no Real Madrid, segundo o relatório clínico divulgado esta terça-feira pelo clube merengue.
Poucos dias depois de ter realizado o primeiro jogo da temporada, na Liga dos Campeões, frente ao Olympiakos (4-3), o internacional francês enfrenta nova paragem por motivos físicos.
Segundo revela o Real Madrid, os exames realizados esta terça-feira confirmam «uma lesão muscular no bíceps femural da sua perna direita».
O clube não avança com qualquer estimativa em relação ao tempo de recuperação, dizendo apenas que está «pendente de evolução».
