Ferland Mendy voltou a lesionar-se e é novamente baixa no Real Madrid, segundo o relatório clínico divulgado esta terça-feira pelo clube merengue.

Poucos dias depois de ter realizado o primeiro jogo da temporada, na Liga dos Campeões, frente ao Olympiakos (4-3), o internacional francês enfrenta nova paragem por motivos físicos.

Segundo revela o Real Madrid, os exames realizados esta terça-feira confirmam «uma lesão muscular no bíceps femural da sua perna direita».

O clube não avança com qualquer estimativa em relação ao tempo de recuperação, dizendo apenas que está «pendente de evolução».