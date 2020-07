Na iminência de se sagrar campeão de Espanha, algo que acontecerá já esta quinta-feira caso vença o Villarreal, o Real Madrid emitiu um comunicado a pedir contenção nos festejos caso o título se concretize.

«O Real Madrid pede aos seus sócios e adeptos que não se desloquem para a Praça Cibeles em caso de vitória da Liga», pode ler-se.

A Praça Cibeles é o epicentro dos festejos do clube merengue e está situada numa das principais artérias da capital espanhola, tendo capacidade para acolher muitos milhares de adeptos. Algo que a situação pandémica não aconselha.

«Estamos todos conscientes da difícil situação que vivemos e do esforço que a sociedade está a fazer para combater os efeitos da pandemia de covid-19», nota o Real Madrid, que informa que as celebrações do plantel (isto se o título se confirmar) também serão contidas, por isso, e não passarão pela Cibeles.