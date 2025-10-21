O Real Madrid recorreu ao Conselho Superior dos Desportos espanhol para tentar impedir que Villarreal e Barcelona disputem em Miami, no dia 21 de dezembro, o encontro referente à 17.ª jornada do campeonato.

Os Merengues consideram que a deslocalização do encontro para fora de Espanha, decisão que tem o aval da Federação, da La Liga e da UEFA, «adultera a competição». Em causa o facto de o Barcelona não jogar na casa do Villarreal, como seria suposto, mas sim em campo neutro.

De acordo com o jornal Marca, o Conselho Superior dos Desportos já notificou a Real Federação Espanhola de Futebol para que lhe seja remetida informação relevante sobre o caso.

Na reação à tomada de posição do Real Madrid, Joan Laporta, presidente do Barcelona, mostrou-se confiante na realização do encontro frente ao Villarreal nos Estados Unidos da América.

«O Real Madrid que diga o que quiser, vamos jogar em Miami», disse o dirigente catalão, antes do encontro desta terça-feira com o Olympiakos para a Liga dos Campeões.

