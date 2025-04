Kylian Mbappé foi submetido a exames médicos que revelaram que a lesão que contraiu no tornozelo frente ao Arsenal, na despedida da Liga dos Campeões, não é grave. O avançado francês vai falhar os próximos dois jogos do Real Madrid, mas deverá recuperar a tempo da final da Taça do Rei diante do Barcelona.

O internacional francês lesionou-se no decorrer da segunda derrota diante do Arsenal e os exames confirmaram agora uma entorse no tornozelo direito, mas sem gravidade.

Mbappé já ia falhar o próximo jogo do Real Madrid, diante do Athletic Bilbao, uma vez que estava castigado. Além do jogo com a equipa basca, o internacional francês deverá ainda falhar o embate com o Getafe, marcado para meio da semana, mas depois terá tempo para recuperar totalmente para a final da Taça de Espanha que está marcada para 26 de abril (sábado).