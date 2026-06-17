O Real Madrid «ressuscitou» o «caso Negreira», em Espanha, com uma exposição à UEFA em que exige que o organismo avance com «medidas disciplinares e restauradoras», isto é, que retire os títulos que o Barcelona conquistou enquanto o antigo árbitro terá estado ao serviço do clube catalão.

«Neste documento, o clube informou a UEFA sobre a existência de provas relevantes que reforçam conclusivamente os indícios já conhecidos desde o início a respeito da existência de pagamentos prolongados e opacos, sem qualquer justificativa verificável, feitos pelo FC Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol, José María Enríquez Negreira, por meio de diferentes estruturas corporativas», explica o clube de Madrid em comunicado.

O Real Madrid considera que a relação entre o Barcelona e José Maria Enríquez Negreira colocou em causa a «integridade das competições» e expôs uma «influência indevida sobre o corpo de arbitragem», incompatível, na visão do clube, com os «princípios essenciais de igualdade competitiva, neutralidade, imparcialidade e imprevisibilidade do resultado desportivo».

Neste sentido, o Real Madrid pede que a UEFA retome o processo disciplinar que já tinha iniciado e que não prolongue esta situação que está a «comprometer seriamente a credibilidade» do futebol espanhol, exigindo uma «resposta firme, exemplar e imediata no âmbito desportivo, independentemente do desfecho do processo judicial em curso».