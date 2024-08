Depois do empate na visita a Maiorca (1-1), na ronda inaugural da liga espanhola, o campeão Real Madrid voltou a sofrer este domingo, em pleno Santiago Bernabéu, para bater o recém-promovido Valladolid e somar o primeiro triunfo na nova edição do campeonato. Foi preciso Valverde desbloquear o marcador, antes de Brahim Díaz e o «miúdo» Endrick darem maior expressão a um resultado que não corresponde à exibição dos merengues.

Com uma frente de ataque de meter respeito, com Rodrygo, Kylian Mbappé e Vinicius, a equipa de Carlo Ancelotti sentiu tremendas dificuldades para ultrapassar o bloco baixo dos visitantes e, até ao intervalo, somou apenas um remate com a assinatura do internacional francês.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, aos 50 minutos, Fede Valverde, com um remate de longe, abriu o marcador, com alguma fortuna, uma vez que a bola sofre um desvio em Juric e traiu Hein.

Um golo que podia desbloquear o jogo, mas a verdade é que os merengues, com um jogo lento e previsível, não conseguiram, depois, dar seguimento à boa entrada na segunda parte. Rodrygo teve uma oportunidade para marcar, Arda Güler, mas a verdade é que o resultado continuava perigoso, com o Valladolid a ameaçar o empate nas transições.

O golo da tranquilidade chegou apenas aos 88 minutos, já depois das alterações promovidas por Ancelotti, com Brahim Díaz a destacar-se na área, depois de uma bola longa de Éder Militão, para depois picar a bola sobre o guarda-redes do Valladolid.

Já em tempo de compensação, ainda houve tempo para Endrick, jovem brasileiro contratado ao Palmeiras, apontado como grande promessa, estrear-se a marcar pelo Real Madrid, com um bom remate para o terceiro golo da equipa da casa. Um golo especial para o jovem brasileiro que passa a ser, aos 18 anos e 35 dias, o estrangeiro mais jovem a marcar pelo colosso espanhol na liga espanhola, batendo uma marca que pertencia a Varane.

Estava feito. O Real Madrid passa a contar com 4 pontos na classificação, menos dois do que os líderes Barcelona e Celta de Vigo.

