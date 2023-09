O Real Madrid venceu o Las Palmas, no renovado Santiago Bernabéu, por 2-0, num jogo em que Carlo Ancelotti poupou Bellingham, Kroos, Modric e Vinicius Junior, mas o grande destaque desta terça-feira é totalmente do Girona que, com uma vitória no campo do Villarreal (2-1), é o novo líder destacado da liga espanhola, com mais um ponto do que os merengues e mais dois do que o vizinho Barça.

Começamos pelo Bernabéu onde o Real Madrid estava obrigado a vencer para poder ultrapassar o Barcelona que, na véspera, escorregou em Maiorca (2-2). Ancelotti, certamente já a pensar no regresso da Liga dos Campeões, deixou muitos dos habituais titulares, mas os blancos venceram de forma tranquila.

Brahim Díaz abriu o marcador mesmo no final da primeira parte, na sequência de um cruzamento de Lucas Vazquez da direita, enquanto logo a abrir a segunda parte, aos 54 minutos, Joselu marcou o segundo dos merengues, a passe de Rodrygo.

Uma vitória que permite ao Real Madrid ultrapassar o campeão Barcelona na classificação, passando a contar com mais um ponto, mas a verdade é que ainda não é líder e tem ainda uma equipa catalã à sua frente, uma vez que o sensacional Girola foi ao La Ceramica bater o Villarreal por 2-1.

O submarino amarelo até chegou ao intervalo na frente do marcador, graças a um penálti convertido por Parejo, mas depois não resistiu à reação dos catalães que acabaram por dar a volta ao resultado, no segundo tempo, com golos de Dovbyk (56m) e Eric Garcia (61m).

Com estes resultados, o Girona é líder destacado da liga espanhola, com um total de 19 pontos, mais um do que o Real Madrid e mais dois do que o Barcelona.

O quarto classificado é o Athletic Bilbao que, também esta terça-feira, não foi além de um empate na receção ao Getafe de Domingos Duarte (2-2).

