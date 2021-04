O Real Madrid já estava limitado com muitas baixas por lesões e Zinedine Zidane perdeu agora também o lateral Mendy ficando apenas com treze jogadores de campo disponíveis para a deslocação ao campo do Getafe este domingo. Carvajal e Hazard já voltaram a treinar com os companheiros este sábado, mas estão fora da lista de opções para o jogo da 31.ª jornada da liga espanhola.

Segundo o boletim clínico do Real Madrid, Mendy sofreu uma sobrecarga no gémeo da perna esquerda e deverá ter de parar à volta de dez dias para recuperar. Com estas condições, além do jogo com o Getafe, o lateral esquerdo falha também os jogos com o Cádiz e com o Betis, mas deverá recuperar do primeiro jogo da meia-final com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, marcado para 27 de abril.

Zidane terá, assim, de improvisar uma defesa completamente nova, uma vez que Varane, Sergio Ramos, Nacho e Lucas Vázquez continuam todos indisponíveis. Lucas Vázquez tinha sido adaptado a lateral direito para o lugar de Carvajal, mas também se lesionou no jogo com o Liverpool.

Zidane conta, assim, apenas com dezasseis jogadores, três dos quais guarda-redes, para o jogo deste domingo com o Getafe. Uma convocatória que conta apenas com quatro defesas: Odriozola, Éder Militão, Marcelo e Víctor Chust, este último proveniente do Castilla.

Lista de convocados

Guarda-redes: Courtois, Lunin e Altube.

Defesas: Militão, Marcelo, Odriozola e Chust.

Médios: Kroos, Modric, Valverde e Isco.

Avançados: Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano e Rodrygo.