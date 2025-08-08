O Real Madrid venceu por 4-1 o Leganés, do segundo escalão espanhol, num jogo realizado à porta fechada no centro de treinos dos merengues.

Álvaro Carreras, ex-jogador do Benfica, e Brahim Díaz, que tem sido apontado aos encarnados, foram titulares na equipa de Xabi Alonso.

O treinador espanhol apresentou o seguinte onze inicial: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Àlvaro Carreras, Federico Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius e Gonzalo García.

O Real Madrid entra em campo para jogos oficiais no dia 19 de agosto frente ao Osasuna, para a primeira jornada do campeonato espanhol.