Continua difícil a vida de Ronald Koeman em Barcelona. Quando parecia que a equipa respirava um pouco, com duas vitórias consecutivas, os culés perderam o Clássico com o Real Madrid em Camp Nou por 2-1.

Os merengues foram sempre mais perigosos, chegaram à vantagem graças a um golo de Alaba aos 32m, num contra-ataque que o austríaco conclui depois de ter recuperado a bola na área do Real.

Na segunda parte, com o Barcelona a mostrar grandes dificuldades em chegar com perigo à baliza de Courtois, foi já nos descontos que surgiram os outros dois golos.

Numa altura em que Piqué já jogava como ponta de lança do Barcelona, novamente em contra-ataque, foi Lucas Vazquéz a fazer o 2-0, aos 90+3.

Quando já não havia grande coisa a fazer, Sergio Aguero estreou-se a marcar com a camisola do Barcelona, e reduziu para a equipa da casa.

Com este resultado, o Real Madrid assume a liderança do campeonato, com 20 pontos, enquanto o Barcelona está num surpreendente nono lugar (!!), com 15.