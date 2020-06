O Real Madrid venceu esta quinta-feira na receção ao Valência, por 3-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola.

O grande destaque da partida vai para Marco Asensio: o internacional espanhol voltou aos relvados onze meses depois – foi operado em julho a uma lesão grave no joelho – e na primeira vez que tocou na bola, marcou.

Mas já lá vamos.

Apesar da vitória, a exibição dos homens de Zidane na primeira parte foi bastante cinzenta. Aproveitou o Valência, que esteve perto do golo duas vezes, por Rodrigo. Primeiro o antigo avançado do Benfica atirou ao poste e pouco depois marcou mesmo, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Apareceu diferente o Real Madrid na segunda parte e aos 61 minutos, a parceria Hazard-Benzema fez estragos, com o francês a concluir uma bela jogada coletiva e a abrir o marcador.

Aos 74 minutos, um dos momentos da noite, e já com Guedes em campo no lado do Valência: onze meses depois, Asensio voltou a jogar – lesionou-se com gravidade no joelho em julho – e, na primeira vez que tocou na bola, fez o 2-0. Momento muito celebrado por toda a equipa do Real e que deixou até Marcelo arrepiado no banco de suplentes.

Antes do final da partida, mais um grande momento. Asensio assistiu Benzema e o francês, depois de receber com o pé direito, atirou ao ângulo de pé esquerdo e sem deixar a bola cair. Um verdadeiro golaço que deixou Zidane com as mãos na cabeça.

Uma vitória tranquila do Real Madrid, abrilhantada por Benzema e Asensio, e que deixa os blancos a dois pontos do líder Barcelona. Já o Valência, que além de Guedes contou com Thierry Correia no banco, é oitavo, com 43 pontos.