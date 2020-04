A Real Sociedad vai permitir o regresso aos treinos a partir da próxima terça-feira dos futebolistas da equipa principal, com os quais chegou a acordo para uma redução salarial de 20 por cento, anunciou este sábado o clube basco.

O clube de San Sebastián reabrirá as instalações de Zubieta aos jogadores que pretendam seguir um plano individual de treino, na sequência da suavização das restrições impostas pelo prolongamento do estado de emergência em Espanha, no âmbito do qual será permitida a retoma de atividades não essenciais.

A Real Sociedad, quinta classificada da liga espanhola antes de a prova ter sido suspensa devido à pandemia de covid-19, anunciou também um acordo com os jogadores para uma redução salarial de 20 por cento, caso não seja possível regressar à competição na época 2019/20 e de 5 por cento se for possível concluir o campeonato e a Taça do Rei.