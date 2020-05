Real Sociedad e Athletic Bilbao, os finalistas da Taça do Rei, estiveram reunidos e decidiram avançar com um pedido conjunto, dirigido à federação espanhola, para que a final se dispute com porta aberta, isto é, com público nas bancadas.

O desejo e a vontade de ambos os clubes sempre foi, tanto agora como antes, jogar a final com a presença dos nossos adeptos e adeptas. É o que mais queremos. Uma final da Taça com os nossos adeptos nas bancadas», lê-se no comunicado emitido pelos dois emblemas bascos.

Os dois clubes pretendem ainda que a final da Taça corresponda, de facto, a um título oficial. «Com esta decisão. O Athletic e a Real Sociedad desejam valorizar um dos eventos desportivos mais prestigiantes e com maior tradição no futebol mundial e a única forma de o fazer é fazê-lo em conjunto com os nossos adeptos, sócios e sócias, a verdadeira essência e razão de ser deste maravilhoso desporto», lê-se ainda no comunicado assinado pelos dois emblemas.