A Real Sociedad e o Sevilha empataram neste domingo no País Basco e não aproveitaram a oportunidade de chegarem ao topo da Liga espanhola.

Já depois do empate entre o At. Madrid e o Ath. Bilbao, e numa ronda em que os seis primeiros classificados jogavam todos entre si, a Real Sociedad seria líder em caso de vitória, teve uma oportunidade clara para isso, mas viu Oyarzabal desperdiçar um penálti aos 27 minutos.

Também o Sevilha aspirava a aproximar-se do topo da classificação, mas o empate deixa tudo na mesma para a equipa de Lopetegui, que continua no sexto lugar, com menos um jogo.