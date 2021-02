A Real Sociedad goleou o Alavés este domingo por 4-0 em jogo da 24.ª jornada da liga espanhola, com Alexander Isak em plano de destaque, com um hat-trick a abrir caminho para a vitória da equipa de San Sebastian.

Com estes três golos, o avançado sueco chega aos doze na liga espanhola e alcança Karim Benzema na lista dos melhores marcadores, ficando agora apenas atrás de Messi (16 golos), Luis Suárez (16), Gerard Moreno (13) e En Nesyri (13).

Isak marcou o primeiro ainda na primeira parte, aos 41 minutos, a passe de Merino, depois completou o hat-trick no segundo tempo, voltando a marcar aos 49 e 62 minutos, antes de Cristian Portu fixar o resultado final em 4-0.

Com este triunfo, a Real Sociedad reforça o quinto lugar, seguindo a quatro pontos do Sevilha que ocupa a última posição de acesso à Liga dos Campeões. O Alavés, por seu lado, cai para o 16.º lugar, ficando apenas com um ponto sobre as posições de despromoção.