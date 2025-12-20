Espanha
Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo é o novo treinador de Gonçalo Guedes
Treiandor de 48 anos vai trabalhar pela primeira vez em Espanha
A Real Sociedad anunciou que Pellegrino Matarazzo é o novo treinador da equipa basca onde atua Gonçalo Guedes.
O técnico de 48 anos sucede a Sergio Francisco, que foi demitido após o desaire com o Girona há pouco mais de uma semana.
Pellegrino Matarazzo estava sem treinar desde a época passada, quando deixou o Hoffenheim sensivelmente em novembro de 2024. Treinador norte-americano de ascendência italiana, Matarazzo fez toda a carreira como técnico na Alemanha.
O contrato assinado pelo emblema espanhol é válido até ao verão de 2027.
A Real Sociedad ocupa o 16.º lugar da Liga espanhola com 17 pontos em 17 jogos, ligeiramente acima da zona de despromoção.
