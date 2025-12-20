A Real Sociedad anunciou que Pellegrino Matarazzo é o novo treinador da equipa basca onde atua Gonçalo Guedes.

O técnico de 48 anos sucede a Sergio Francisco, que foi demitido após o desaire com o Girona há pouco mais de uma semana.

Pellegrino Matarazzo estava sem treinar desde a época passada, quando deixou o Hoffenheim sensivelmente em novembro de 2024. Treinador norte-americano de ascendência italiana, Matarazzo fez toda a carreira como técnico na Alemanha.

O contrato assinado pelo emblema espanhol é válido até ao verão de 2027.

A Real Sociedad ocupa o 16.º lugar da Liga espanhola com 17 pontos em 17 jogos, ligeiramente acima da zona de despromoção.