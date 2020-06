A Real Sociedad desperdiçou uma oportunidade soberana para solidificar a sua candidatura de regresso à Liga dos Campeões, ao ceder um empate 1-1 na receção ao vizinho Osasuna, não conseguindo rentabilizar os sucessivos deslizes do Gerafe (derrota em Granada por 1-2), Valencia (empate em casa com o Levante, 1-1) e Atlético Madrid (empate em Bilbau 1-1).

A equipa do Anoeta tinha todas as razões para encarar este jogo com otimismo. Vinha de uma série de sete vitórias consecutivas antes da paragem, os perseguidores mais diretos tinham perdido pontos e, além disso, a equipa já tinha vencido o adversário de Pamplona esta época por duas vezes.

A Real Sociedad apresentava-se com um ataque de respeito, com Odegaard, Oyarzabal e Willian José na frente, no entanto, foi o Osasuna que acabou por chegar primeiro ao golo, à passagem dos trinta minutos, quando Le Normand cortou uma bola com a mão. Na marcação do castigo máximo o ex-portista Adrián atirou a contar e deu vantagem aos visitantes que, até ao intervalo, com uma pressão alta, colocaram muitas dificuldades à equipa da casa.

A Real Sociedad entrou melhor na segunda parte, mas só chegou ao empate, aos 60 minutos, na sequência de uma arrancada de William José que acabou por servir Oyazavbal para o pontapé final.

O jogo seguiu tenso até final, com oportunidades nas duas balizas, com destaque para duas flagrantes do Osasuna já nos instantes finais do jogo, primeiro por José Arnaiz e, logo a seguir, com um calcanhar de Brasanac.

Com este empate, a Real Sociedad segue no quarto lugar, com 47 pontos, apenas mais um do que o Getafe e Atlético Madrid e mais quatro do que o Valencia. O Osasuna, por seu lado, segue no 11.º posto, com 35 pontos.