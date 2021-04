Um ano depois do previsto, Athletic Bilbao e Real Sociedad disputaram esta noite a final da Taça do Rei da época 2019/20: em Sevilha, venceu a Sociedad, frente ao eterno rival do País Basco.

Numa final inédita, os dois maiores clubes bascos defrontaram-se no Estádio Olímpico de La Cartuja, infelizmente, com as bancadas vazias, devido à pandemia da Covid-19.

Dentro do campo, a partida ficou resolvida aos 63 minutos. Iñigo Martínez, ele que curiosamente trocou a Real pelo Athletic em 2018, cometeu penálti e foi expulso. O árbitro foi ao VAR, retirou o cartão vermelho ao central, mas manteve o castigo máximo.

Da marca dos onze metros, Mikel Oyarzabal, uma das figuras da Sociedad, não desperdiçou e foi o herói da formação de San Sebastián.

O golo de Oyarzabal:

A Real Sociedad conquista assim a terceira Taça do Rei do seu palmarés, 34 anos depois da última vez que tinha levantado o troféu. Para o Athletic, daqui a duas semanas há depois, já que a equipa de Marcelino Toral disputa a final da edição desta época frente ao Barcelona no dia 17 de abril, também no mesmo palco sevilhano.